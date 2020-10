Coronavirus, Macron: “Lockdown in Francia da venerdì, seconda ondata più letale della prima” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “Il virus in Francia sta circolando a una velocità superiore anche rispetto alle previsioni più pessimistiche” e, ancora, “la seconda ondata” della pandemia di Covid-19 rischia di essere “più letale della prima”: lo ha detto questa sera il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. Il capo di Stato ha parlato di “decisioni difficili” ma necessarie per “proteggere tutti i francesi”. Secondo Macron, bisogna difendere l’economia nella consapevolezza però che “in una situazione sanitaria precaria non esiste economia prospera”. Macron ha aggiunto: “Niente è più importante della vita umana”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Macron: “Lockdown in Francia da venerdì, seconda ondata più letale della prima” Coronavirus, i nuovi casi sono 24.991 e 205 i morti. In Lombardia 7.558 contagi Conte: “Siamo allo scenario 3, rischiamo che la curva ci sfugga di mano” Bonaccini: “Serve chiarezza: per uno che viene ricoverato c’è uno che resta fuori” Brevettato il primo tessuto made in Italy che ‘uccide’ il Covid La maggioranza ragiona sul lockdown totale a 35mila contagi Leggi su dire (Di mercoledì 28 ottobre 2020) ROMA – “Il virus in Francia sta circolando a una velocità superiore anche rispetto alle previsioni più pessimistiche” e, ancora, “la seconda ondata” della pandemia di Covid-19 rischia di essere “più letale della prima”: lo ha detto questa sera il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. Il capo di Stato ha parlato di “decisioni difficili” ma necessarie per “proteggere tutti i francesi”. Secondo Macron, bisogna difendere l’economia nella consapevolezza però che “in una situazione sanitaria precaria non esiste economia prospera”. Macron ha aggiunto: “Niente è più importante della vita umana”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, Macron: “Lockdown in Francia da venerdì, seconda ondata più letale della prima” Coronavirus, i nuovi casi sono 24.991 e 205 i morti. In Lombardia 7.558 contagi Conte: “Siamo allo scenario 3, rischiamo che la curva ci sfugga di mano” Bonaccini: “Serve chiarezza: per uno che viene ricoverato c’è uno che resta fuori” Brevettato il primo tessuto made in Italy che ‘uccide’ il Covid La maggioranza ragiona sul lockdown totale a 35mila contagi

