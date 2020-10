Conte: la curva dei contagi ci sfugge di mano. E per ora evita il voto sul Dpcm (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione è grave. E non solo quella dell’epidemia da coronavirus. Anche Giuseppe Conte comincia a sentire che il fardello si è fatto troppo pesante. La maggioranza ha i nervi tesi. L’opposizione preme per un voto sulle comunicazioni che il premier farà domani alla Camera. Ma per ora non ci sarà una votazione. Si parla al momento di dibattito e voto la prossima settimana. Conte si difende nel premier time Conte ha bisogno di tempo per vedere cosa succede nel Paese dove le piazze ribollono e per verificare le misure di inasprimento cui si stanno accingendo i partner europei. Oggi perciò parlando nel corso del “premier time” (un question time riservato al presidente del Consiglio), Conte ne ha approfittato per difendere le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La situazione è grave. E non solo quella dell’epidemia da coronavirus. Anche Giuseppecomincia a sentire che il fardello si è fatto troppo pesante. La maggioranza ha i nervi tesi. L’opposizione preme per unsulle comunicazioni che il premier farà domani alla Camera. Ma per ora non ci sarà una votazione. Si parla al momento di dibattito ela prossima settimana.si difende nel premier timeha bisogno di tempo per vedere cosa succede nel Paese dove le piazze ribollono e per verificare le misure di inasprimento cui si stanno accingendo i partner europei. Oggi perciò parlando nel corso del “premier time” (un question time riservato al presidente del Consiglio),ne ha approfittato per difendere le ...

Giuseppe Conte:"Siamo consapevoli che sono misure severe ma sono necessarie a contenere i contagi. Diversamente la curva epidiemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano". / Camera web ...

Conte: "Misure severe ma necessarie per evitare il lockdown totale"

Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte durante il Question Time alla Camera dopo l'approvazione del decreto ristori con gli aiuti per i settori colpiti dalla nuove limitazioni del lockdown mirato.

Ad annunciarlo il premier Giuseppe Conte durante il Question Time alla Camera dopo l'approvazione del decreto ristori con gli aiuti per i settori colpiti dalla nuove limitazioni del lockdown mirato.