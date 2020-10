Conte: “Governo si è attenuto a misure previste per uno scenario di tipo 3. Quadro europeo allarmante” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attualmente, secondo lo studio del Cts in Italia “abbiamo uno scenario di tipo 3. Lo studio prevede possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio, anche su base oraria, possibilità di lezioni scaglionate per la scuola, incremento dello smart working per decongestionare i trasporti A tali misure si è attenuto il governo nell’adozione del Dpcm”. Lo ha spiegato il premier Giuseppe Conte, nel corso del question time alla Camera durante il quale ha risposto alle domande sulle nuove misure per Contenere il contagio L'articolo Conte: “Governo si è attenuto a misure previste per uno scenario di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Attualmente, secondo lo studio del Cts in Italia “abbiamo unodi3. Lo studio prevede possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio, anche su base oraria, possibilità di lezioni scaglionate per la scuola, incremento dello smart working per decongestionare i trasporti A talisi èil governo nell’adozione del Dpcm”. Lo ha spiegato il premier Giuseppe, nel corso del question time alla Camera durante il quale ha risposto alle domande sulle nuovepernere il contagio L'articolo: “Governo si èper unodi ...

