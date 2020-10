All Togheter Now: forti scontri tra Tatangelo e Renga (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Anna Tatangelo torna nuovamente in giuria. Dalla quarta edizione di X Factor alla terza di All Togheter Now sempre nell’ambito musicale, sempre con un microfono in mano e quella voglia di stupire sempre. L’ha voluta fortemente Michelle Hunziker e aveva ragione lei… “Ad Anna Tatangelo ho sempre voluto bene: come canta lei dal vivo, ce ne sono pochi e in questo contestoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Annatorna nuovamente in giuria. Dalla quarta edizione di X Factor alla terza di AllNow sempre nell’ambito musicale, sempre con un microfono in mano e quella voglia di stupire sempre. L’ha voluta fortemente Michelle Hunziker e aveva ragione lei… “Ad Annaho sempre voluto bene: come canta lei dal vivo, ce ne sono pochi e in questo contestoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Sylvia_Pagni : Essi proprio così! Ci sarò anch io dal 4 novembre e vi dico che MI STO DIVERTENDO DA MORIRE ... ci vedremo dal 4 n… - espressione24 : Avezzano- La cantante Abruzzese Elisa Riccitelli sarà tra i 100 giudici del Muro umano di 'ALL TOGETHER NOW', lo sh… - leleleighanne : QUESTO UOMO È UN CAZZO DI GENIO. E COSÌ ATTENTO AI PARTICOLARI CHE IO DAVVERO SVENGO. STANOTTE AFTER ALL TOGHETER S… - _Alessio_88 : Il ritorno di All Togheter Now con il gelato svizzero, perché il 2020 non ci aveva dato già abbastanza cattiverie... #GFVIP - izischic : @_beaphoenix_ @miIIestrade Cazzo per favore io necessito e penso anche voi, voglio spaccarmi alle serate del prime all togheter -

Ultime Notizie dalla rete : All Togheter Michelle Hunziker torna a condurre All Togheter Now SoloDonna Michelle Hunziker ritorna in tv: l’attesa è finita, la data è stata svelata

Michelle Hunziker, la conduttrice dal sorriso sulle labbra, torna in TV per farci risollevare il morale: ecco cosa farà.

All Together Now, J-Ax: “E’ stata una delle cose più difficili”

J-Ax scherza: “Avere l’ultima parola con la Tatangelo è stata una delle cose più difficili della mia vita” All Together Now sta per riaprire i battenti: mercoledì 4 novembre Michelle Hunziker darà il ...

Michelle Hunziker, la conduttrice dal sorriso sulle labbra, torna in TV per farci risollevare il morale: ecco cosa farà.J-Ax scherza: “Avere l’ultima parola con la Tatangelo è stata una delle cose più difficili della mia vita” All Together Now sta per riaprire i battenti: mercoledì 4 novembre Michelle Hunziker darà il ...