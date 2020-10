Uomini e donne | Chiara Rabbi su Davide Donadei | sembra sincero

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 ottobre 2020)continua ad appassionare il pubblico di Canale 5, soprattutto in questa nuova stagione dove il Trono Over e Classico si sono uniti. Le dinamiche si sono fatte più coinvolgenti e a catturare l’attenzione del pubblico è anche il percorso del giovane tronista. Anche nella puntata di U&D di oggi pomeriggio, lo abbiamo visto al centro dello studio, alle prese con due delle sue corteggiatrici, Beatrice Buonocore e. Quest’ultima è arrivata nel programma da poco, maessere già riuscita a catturare l’attenzione del tronista. Proprio, in un’intervista rilasciata a U&D Magazine, ha espresso il suo pensiero non solo suma ...