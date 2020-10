lauraboldrini : Le immagini brutali che arrivano da #Minsk devono allarmare la comunità internazionale. Per questo abbiamo manife… - MediasetTgcom24 : Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali - Agenzia_Ansa : Il #Dpcm conferma la chiusura dei ristoranti alle 18, ma l'apertura la domenica. Resta anche lo stop a cinema, tea… - mau_or_ : 'Le forze di frontiera dell'UE complici nella campagna illegale per fermare lo sbarco dei rifugiati' #Frontex… - TV7Benevento : Ue: stop dei Verdi a Strasburgo, 'M5S burattini, Casaleggio sovrano assoluto'/Adnkronos (4)... -

Ultime Notizie dalla rete : stop dei

Orizzonte Scuola

Un voto in dissenso, il loro, guardato con interesse dal copresidente del gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, Philippe Lamberts, che oggi, in un'intervista all'Adnkronos, ha ammesso che il voto ha ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - Stop ai procedimenti di pignoramento immobiliare fino al 31 dicembre 2020. Lo prevede una bozza del Dl ristori, appena approvato dal Consiglio dei ...