Serie A, tutti i giocatori contagiati squadra per squadra: chi non può giocare causa Covid-19 (Di martedì 27 ottobre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con i giocatori di Serie A che ovviamente non sono esenti dal Covid-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casi squadra per squadra. Il regolamento della Lega di Serie A è uguale a quello della Uefa: con 13 giocatori, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può giocare. Se una squadra ha 10 casi di positività in una ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una ...

Radio1Rai : #Dpcm???'Ancora una volta l'Italia fa vedere che il merito non vale niente. Una serie di gestori di bar, ristoranti,… - matteosalvinimi : Massimo Giletti: 'Hanno parlato tanto di banchi a rotelle e non di sanità. Se continuano a parlare di progetti sui… - GassmanGassmann : Ci rivediamo lunedì alle 21.25 su @RaiUno per il capitolo finale di #ioticercherò tutti i nodi verranno al pettine.… - chiararamundo2 : @TataChips86 La sesta (quando arriva Chris) Ma non credo di avere un episodio preferito mi piacciono un po tutti.… - TSticato : FERMI TUTTI!! -