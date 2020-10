Sampdoria, Ranieri: “Oggi prova di qualità. Keita cresce, ora testa al derby” (Di martedì 27 ottobre 2020) Mister Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni ufficiali della Sampdoria per commentare la vittoria del club genovese sulla Salernitana in Coppa Italia.LE PAROLE DI Raniericaption id="attachment 1043077" align="alignnone" width="1024" Ranieri, getty/caption"Mi aspettavo delle risposte di qualità, convinzione e determinazione e hanno fatto tutti bene - ha dichiarato Ranieri. Abbiamo affrontato una squadra da prendere con le molle. Abbiamo creato tantissimo e poi abbiamo segnato su un contropiede, fondamentale di cui la Salernitana è regina. Per il derby non c’è tempo? Sì che c’è, c’è tempo di prepararlo eccome. Il derby è una partita in cui si azzerano i valori. Chi giocherà? Ho bisogno di tutti, li voglio tutti ... Leggi su itasportpress (Di martedì 27 ottobre 2020) Mister Claudioè intervenuto ai microfoni ufficiali dellaper commentare la vittoria del club genovese sulla Salernitana in Coppa Italia.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1043077" align="alignnone" width="1024", getty/caption"Mi aspettavo delle risposte di qualità, convinzione e determinazione e hanno fatto tutti bene - ha dichiarato. Abbiamo affrontato una squadra da prendere con le molle. Abbiamo creato tantissimo e poi abbiamo segnato su un contropiede, fondamentale di cui la Salernitana è regina. Per il derby non c’è tempo? Sì che c’è, c’è tempo di prepararlo eccome. Il derby è una partita in cui si azzerano i valori. Chi giocherà? Ho bisogno di tutti, li voglio tutti ...

sampdoria : ?? #CoppaItalia: i blucerchiati per #SampSalernitana ?? Per il report completo ?? - ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Oggi prova di qualità. Keita cresce, ora testa al derby' - - clubdoria46 : #Sampdoria #CoppaItalia, #Ranieri: '#Derby? Facciamo il tifo per il Catanzaro' #SampdoriaGenoa - sportli26181512 : Samp, guizzo di La Gumina: Salernitana a picco. E Ranieri già vede il derby...: Samp, guizzo di La Gumina: Salernit… - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONE 65' – Doppio cambio per #Ranieri che richiama in panchina #Silva e Balde ed inserisce #Thorsby e… -