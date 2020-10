“Perché non si possono usare i pullman turistici come bus” (Di martedì 27 ottobre 2020) «Né come Agens, né come Atm sono mai stato invitato a un tavolo se non a quelli del ministero delle Infrastrutture. Il ministero è l’unico che si è dato da fare. Altri si sono riempiti la boccasenza sapere nulla». Arrigo Giana, presidente di Agens (l’Agenzia confederale dei trasporti) e numero uno di Atm spiega in un’intervista al Corriere che il problema dei trasporti pubblici non si può risolvere aumentando treni e utilizzando bus turistici. Aveva avvertito mesi fa che dovevano essere gli orari delle attività a dover essere scaglionati: A chi si riferisce? «Nessuno capisce che il sistema del trasporto non è una cosa per cui vai al supermercato e compri un treno o un bus e quindi duplichi, triplichi le corse. Negli orari di punta la metro e i treni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) «NéAgens, néAtm sono mai stato invitato a un tavolo se non a quelli del ministero delle Infrastrutture. Il ministero è l’unico che si è dato da fare. Altri si sono riempiti la boccasenza sapere nulla». Arrigo Giana, presidente di Agens (l’Agenzia confederale dei trasporti) e numero uno di Atm spiega in un’intervista al Corriere che il problema dei trasporti pubblici non si può risolvere aumentando treni e utilizzando bus. Aveva avvertito mesi fa che dovevano essere gli orari delle attività a dover essere scaglionati: A chi si riferisce? «Nessuno capisce che il sistema del trasporto non è una cosa per cui vai al supermercato e compri un treno o un bus e quindi duplichi, triplichi le corse. Negli orari di punta la metro e i treni ...

