Jamie Foxx: sua sorella DeOndra Dixon è morta a 36 anni (Di martedì 27 ottobre 2020) La sorella di Jamie Foxx, è morta lunedì 19 ottobre 2020 ma la notizia è stata diffusa solo ieri: DeOndra Dixon era affetta dalla sindrome di down. DeOndra Dixon, amatissima sorella dell'attore Jamie Fox, è morta all'età di 36 anni il 19 ottobre 2020: era affetta dalla sindrome di down ed è stata ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation nel 2011. È stato Jamie Foxx dal suo account di Instagram a confermare la scomparsa di DeOndra a soli 36 anni: "Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi" ha scritto l'attore all'inizio del post che accompagna la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladi, èlunedì 19 ottobre 2020 ma la notizia è stata diffusa solo ieri:era affetta dalla sindrome di down., amatissimadell'attoreFox, èall'età di 36il 19 ottobre 2020: era affetta dalla sindrome di down ed è stata ambasciatrice della Global Down Syndrome Foundation nel 2011. È statodal suo account di Instagram a confermare la scomparsa dia soli 36: "Il mio cuore è frantumato in un milione di pezzi" ha scritto l'attore all'inizio del post che accompagna la ...

