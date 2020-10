Il gatto scappa dall'appartamento in fiamme con un salto dal secondo piano: il video fa il giro del web (Di martedì 27 ottobre 2020) Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops , courtesy Aaron Ganaway, - Anjali ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) Police responded to a domestic dispute at Lincoln Houses where they say man locked himself inside apartment & set it on fire. 7 people hurt including 2 cops , courtesy Aaron Ganaway, - Anjali ...

Stanno facendo il giro del web le immagini di un gatto scampato a un incendio a New York. Il filmato, diffuso su Twitter, mostra il felino mentre salta dalla finestra di un appartamento al secondo ...

La casa è un ''inferno di fuoco'': il gatto si salva così

Arrivano dagli Stati Uniti le immagini della fuga straziante di un gatto da un violento incendio avvenuto in ... atterrando in piedi e scappando immediatamente. Soltanto in quel momento i paramedici ...

