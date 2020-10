Dpcm, Giani: «L’orario di bar e ristoranti si può modificare». Ma a precise condizioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Il governatore: «Nel Dpcm ci sono le condizioni perché si possa fra una decina di giorni riprendere in considerazione le caratteristiche del provvedimento per quanto riguarda la ristorazione, con una maggior apertura rispetto al limite delle ore 18, a condizione che si abbassi la curva epidemiologica» Leggi su firenzepost (Di martedì 27 ottobre 2020) Il governatore: «Nelci sono leperché si possa fra una decina di giorni riprendere in considerazione le caratteristiche del provvedimento per quanto riguarda la ristorazione, con una maggior apertura rispetto al limite delle ore 18, a condizione che si abbassi la curva epidemiologica»

