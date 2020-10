Difesa: Conte al Quirinale per Consiglio supremo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte, subito dopo il Cdm, ha raggiunto il Quirinale dove era atteso per il Consiglio supremo della Difesa. Subito dopo, il premier terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul decreto ristori approvato oggi in Cdm. Il provvedimento è finalizzato a dare aiuti alle categorie maggiormente colpite dall'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe, subito dopo il Cdm, ha raggiunto ildove era atteso per ildella. Subito dopo, il premier terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi sul decreto ristori approvato oggi in Cdm. Il provvedimento è finalizzato a dare aiuti alle categorie maggiormente colpite dall'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid.

pisto_gol : L’Inter sinora ha subito 10 gol in 5 partite, 2 a partita. L’anno scorso, in serieA, ne aveva incassati 36 in 38 pa… - JForce1201 : RT @CesareSacchetti: Conte ha fatto un dpcm il 24 ottobre nel quale si impongono chiusure alle 18. 3 giorni prima del Consiglio supremo di… - TV7Benevento : Difesa: Conte al Quirinale per Consiglio supremo... - ciassette : RT @CesareSacchetti: Conte ha fatto un dpcm il 24 ottobre nel quale si impongono chiusure alle 18. 3 giorni prima del Consiglio supremo di… - albelix : @DiegoFusaro Conte paura delle proteste? teoria assurda e fuori dal mondo. Lui esegue gli ordini dei padroni, molle… -