Coronavirus, Conte dopo le proteste: "Queste misure non sono in discussione" (Di martedì 27 ottobre 2020) Mentre in molte città si scende in piazza per protestare contro le nuove chiusure imposte dal Dpcm firmato da Conte, il premier cerca di spiegare i motivi dietro le nuove chiusure e le decisioni del governo. Le decisioni di Conte nel nuovo Dpcm "Abbiamo appena varato un Dpcm con misure più restrittive, ma necessarie. Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza, rappresentate dai rispettivi capi-delegazione. Queste misure non sono in discussione. Piuttosto vanno spiegate a una popolazione in sofferenza, che legittimamente chiede di capire i motivi delle scelte del governo", spiega Giuseppe Conte al Fatto Quotidiano consapevole dell'ondata di proteste che scuote le maggiori città del ...

