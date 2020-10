Serie C: le designazioni arbitrali dei tre recuperi in programma mercoledì 28 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali dei match del 28 ottobre, i recuperi Juventus U23-Como e Bisceglie-Cavese, oltre al match Avellino-Turris, interrotto in origine al 9' per impraticabilità del campo.GIRONE A JUVENTUS U23 – COMO, ore 17.30Giuseppe Emanuele RepacePerugiaAndrea CravottaCitta’ di CastelloStefano CamilliFolignoMatteo MarcenaroGenovaSerie C, Palermo-Potenza ufficialmente rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega ProGIRONE CAVELLINO – TURRIS, ore 15.00Federico LongoPaolaPaolo LaudatoTarantoGiuseppe CentroneMolfettaErmes Fabrizio CavalierePaolaAnche Palermo-Viterbese a rischio? Ieri i due nuovi calciatori positivi si sono allenatiBISCEGLIE – CAVESE , ore 15.00Fabio PirrottaBarcellona Pozzo di GottoGiovanni ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Lega Pro ha reso note ledei match del 28, iJuventus U23-Como e Bisceglie-Cavese, oltre al match Avellino-Turris, interrotto in origine al 9' per impraticabilità del campo.GIRONE A JUVENTUS U23 – COMO, ore 17.30Giuseppe Emanuele RepacePerugiaAndrea CravottaCitta’ di CastelloStefano CamilliFolignoMatteo MarcenaroGenovaC, Palermo-Potenza ufficialmente rinviata: sono meno di 13 i rosanero disponibili. Il comunicato della Lega ProGIRONE CAVELLINO – TURRIS, ore 15.00Federico LongoPaolaPaolo LaudatoTarantoGiuseppe CentroneMolfettaErmes Fabrizio CavalierePaolaAnche Palermo-Viterbese a rischio? Ieri i due nuovi calciatori positivi si sono allenatiBISCEGLIE – CAVESE , ore 15.00Fabio PirrottaBarcellona Pozzo di GottoGiovanni ...

