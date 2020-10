“Pronto un attentato contro di me”, Raggi choc. Poi la ‘proposta indecente’: fondi per aprire un’attività (Di lunedì 26 ottobre 2020) In realtà non è una notizia nuova o, perlomeno, che fosse nel mirino della criminalità che imperversa nella Capitale, era risaputo. Tuttavia Virginia Raggi, in occasione di un’intervista in occasione dei ritorno del ‘Maurizio Costanzo Show’, ha tenuto a ricordarlo, ma aggiungendo stavolta una notizia in più. Raggi: “La gente mi incoRaggia ma al tempo stesso poi si nasconde” ”Dopo gli abbattimenti delle villette al Quadraro, io vivo sotto scorta – ha infatti ricordato la prima cittadina di Roma – siamo venuti a sapere che stavano pianificando un attentato contro di me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendo contro gli Spada, a San Basilio contro il clan Marando. Ci sono zone di Roma ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) In realtà non è una notizia nuova o, perlomeno, che fosse nel mirino della criminalità che imperversa nella Capitale, era risaputo. Tuttavia Virginia, in occasione di un’intervista in occasione dei ritorno del ‘Maurizio Costanzo Show’, ha tenuto a ricordarlo, ma aggiungendo stavolta una notizia in più.: “La gente mi incoa ma al tempo stesso poi si nasconde” ”Dopo gli abbattimenti delle villette al Quadraro, io vivo sotto scorta – ha infatti ricordato la prima cittadina di Roma – siamo venuti a sapere che stavano pianificando undi me e la mia famiglia. A Ostia stiamo combattendogli Spada, a San Basilioil clan Marando. Ci sono zone di Roma ...

