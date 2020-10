Panico in strada: succede tutto per una mascherina. Il clima è teso: “Ma che state facendo!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Firenze, ammanettata perchè senza mascherina. Era intenta a passeggiare con il cane in via Pellicceria quando è stata fermata dalla polizia municipale. Non solo priva di mascherina, la donna su richiesta i è rifiutata di fornire le sue generalità, aggravante che ha portato gli agenti a trattenerla fisicamente. Su Il Giornale, un testimone ha rivelato l’effetto provato alla vista della scena. Non potevano non sentire i suoi lamenti e così la gente ha assistito alla scena della donna. Uno dei testimoni ha spiegato a IlGiornale.it che gli agenti della polizia municipale hanno contestato il reato alla donna, ovvero quello di non indossare la mascherina. A quel punto la donna si sarebbe rifiutata di fornire anche le sue generalità al punto da ‘provocare’ la reazione.



. “La ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Firenze, ammanettata perchè senza. Era intenta a passeggiare con il cane in via Pellicceria quando è stata fermata dalla polizia municipale. Non solo priva di, la donna su richiesta i è rifiutata di fornire le sue generalità, aggravante che ha portato gli agenti a trattenerla fisicamente. Su Il Giornale, un testimone ha rivelato l’effetto provato alla vista della scena. Non potevano non sentire i suoi lamenti e così la gente ha assistito alla scena della donna. Uno dei testimoni ha spiegato a IlGiornale.it che gli agenti della polizia municipale hanno contestato il reato alla donna, ovvero quello di non indossare la. A quel punto la donna si sarebbe rifiutata di fornire anche le sue generalità al punto da ‘provocare’ la reazione.. “La ...

AlexForTomorrow : @RealTrumpITA Precisamente. Tra l'altro, non avendo 19 anni come buona parte dei 'è colpa vostra io la mascherina l… - Piero_Strada : RT @PossibileIt: Ieri #PatrickZaki ha potuto ricevere una visita dai suoi familiari. Le sue condizioni di salute sono buone ma la madre lo… - Piero_Strada : RT @CaressaGiovanni: #PapaFrancesco riconosce gli omosessuali. Panico in #Vaticano. Vignetta Beppe Mora. - seicomearte : io e gli attacchi di panico in mezzo alla strada - 10SPRITE : Mio padre non capisce proprio che rompere vetrine di negozi, buttare bidoni per strada e creare panico e scompiglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Panico strada Passeggia col fucile e scatena il panico in strada Qui News Firenze In giro con 5 coltelli, danneggia le auto e aggredisce i poliziotti: arrestato 33enne

Ha iniziato distruggendo le auto e ha finito scagliandosi contro gli agenti. Un uomo di 33 anni, un cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di resistenza e minaccia a ...

La ragazza incinta è in gravissime condizioni

Una donna incinta è rimasta gravemente ferita da un'auto piombata in una piazza a Genova: altre tre persone travolte.

Ha iniziato distruggendo le auto e ha finito scagliandosi contro gli agenti. Un uomo di 33 anni, un cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di resistenza e minaccia a ...Una donna incinta è rimasta gravemente ferita da un'auto piombata in una piazza a Genova: altre tre persone travolte.