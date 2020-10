Non è l’Arena, Giletti e Pedullà sfiorano la rissa. E saltano le norme sul distanziamento (Video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Faccia a faccia, a pochi centimetri di distanza. A Non è l’Arena ci si dimentica per un attimo del covid con Massimo Giletti e Gaetano Pedullà che sfiorano la rissa. Nel programma di La7 si torna a parlare del caso Bonafede-Di Matteo e della mancata nomina al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del pm. Una vicenda cara al conduttore a cui dedica ampio spazio anche nella puntata di domenica. “Io sono un giornalista notoriamente contro corrente e ho giurato di esserlo davanti all’auto fumante di Falcone”, dice il direttore de La Notizia. “La cosa che alla mafia fa più comodo è che si continua a dividere le parti che dovrebbero combatterla tutti assieme”. Giletti in un primo momento non si scompone, regalando al contrario sorrisi di sfida ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Faccia a faccia, a pochi centimetri di distanza. A Non è l’Arena ci si dimentica per un attimo del covid con Massimoe Gaetano Pedullà chela. Nel programma di La7 si torna a parlare del caso Bonafede-Di Matteo e della mancata nomina al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del pm. Una vicenda cara al conduttore a cui dedica ampio spazio anche nella puntata di domenica. “Io sono un giornalista notoriamente contro corrente e ho giurato di esserlo davanti all’auto fumante di Falcone”, dice il direttore de La Notizia. “La cosa che alla mafia fa più comodo è che si continua a dividere le parti che dovrebbero combatterla tutti assieme”.in un primo momento non si scompone, regalando al contrario sorrisi di sfida ...

Viv_Dany : «Scontro in diretta a Non è l’Arena tra il conduttore Massimo Giletti e il direttore de La Notizia / Il video» ENOR… - FrancescaMengo : @pikopik93734192 @reportrai3 Gli approfondimenti politico culturali di non è l'arena, li lascio a Lei: ne faccia buon uso. - libellula58 : RT @LaNotiziaTweet: Scontro in diretta a Non è l'Arena tra il conduttore Massimo #Giletti e il direttore de #LaNotizia / Il video https://t… - silvanaparolisi : RT @LaNotiziaTweet: Scontro in diretta a Non è l'Arena tra il conduttore Massimo #Giletti e il direttore de #LaNotizia / Il video https://t… - Acquadiggio : RT @LaNotiziaTweet: Scontro in diretta a Non è l'Arena tra il conduttore Massimo #Giletti e il direttore de #LaNotizia / Il video https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Giletti si candida a sindaco di Roma? «Non smentisco» Corriere della Sera