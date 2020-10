Maltempo in Toscana: codice giallo per forti temporali. Rischio idrogelogico (Di lunedì 26 ottobre 2020) Perturbazione atlantica in transito anche sulla Toscana, tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 26 ottobre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti associato a Rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 16 di oggi fino alle 3 di domani mattina Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Perturbazione atlantica in transito anche sulla, tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 26 ottobre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso unperassociato aidrogeologico idraulico del reticolo minore con validità dalle 16 di oggi fino alle 3 di domani mattina

FirenzePost : Maltempo in Toscana: codice giallo per forti temporali. Rischio idrogelogico - VivianiSamuele : RT @SienaFree: Maltempo, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico per tutta la Toscana - SienaFree : Maltempo, codice giallo per temporali e rischio idrogeologico per tutta la Toscana - MeteoNotizie : Previsioni per oggi : occhio al maltempo intenso al nord, Corsica, Sardegna, Toscana e Lazio ???? ancora tregua alt… - Meteolodi : Lunedì 26 MALTEMPO su gran parte del nord, piogge anche su Toscana e Sardegna -