Linfoma non Hodgkin: risultati da copanlisib (Di lunedì 26 ottobre 2020) Linfoma non Hodgkin indolente recidivato: copanlisib centra l'endpoint primario dello studio CHRONOS-3 Bayer ha annunciato oggi che lo studio di Fase III CHRONOS-3 che valuta copanlisib in combinazione con rituximab in pazienti affetti da Linfoma non Hodgkin indolente (iNHL) (n=458) che hanno avuto una ricaduta dopo una o più linee precedenti di terapia contenente rituximab… L'articolo Corriere Nazionale.

