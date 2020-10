Federcuochi | prima ci fanno comprare strumenti anticovid poi ci chiudono

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Labitalia) - "Ai ristoratori è stato chiesto a più riprese di investire per adeguare il proprio ristorante in funzione dei vari decreti che si sono succeduti e delle diverse modalità di erogazione del servizio. Quelli che lo hanno fatto, distanziando i tavoli, creando nuovi percorsi, comprandoche consentano di poter offrire il servizio in piena sicurezza per clienti e lavoratori, ora vengono premiati dal governo con la chiusura serale delle proprie attività". E' questo il commento della Federazione italiana cuochi, a poche ore dalla firma del nuovo dpcm, che impone lo stop della ristorazione a partire dalle ore 18. "Siamo molto amareggiati - spiega la Federazione -per l'atteggiamento del Governo, che sembra non tener conto di un comparto che produce migliaia di posti di lavoro e rappresenta fonte di reddito per ...