Doping, Spreafico licenziato dalla Vini Zabù-Ktm: 'Ci riserviamo di chiedere i danni' (Di martedì 27 ottobre 2020) La lettera è partita ieri alle 14. Matteo Spreafico è stato licenziato dalla Vini Zabù-Brado-Ktm e la squadra di Angelo Citracca "si riserva di chiedere i danni" al 27enne di Erba che è stato trovato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 ottobre 2020) La lettera è partita ieri alle 14. Matteoè stato;-Brado-Ktm e la squadra di Angelo Citracca "si riserva di" al 27enne di Erba che è stato trovato ...

Il 27enne di Erba, impegnato al Giro d'Italia, è risultato positivo all'Enobosarm, ostarina,, sostanza che nelle scorse settimane aveva causato la positività del mandellese Luca Colnaghi.. Brado-Ktm, ...

Il retroscena dell'azione dei carabinieri: hotel circondato, perquisizioni e, alla fine, spunta il prodotto illegale: l'Enobosarm ...

