Conte | «Per Sensi è difficile fare previsioni Non si può chiedere di più a Vidal»

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conferenza stampa di vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter. Le sue parole riportate da Fcinter1908.it SHAKHTAR DONETSK – «I rischi sono quelli di affrontare una squadra forte, che ha sempre dimostrato questa forza. Sia in Champions, che in Europa League. Ha vinto in casa del Real, a dimostrare che hanno qualità e velocità. Bisogna fare attenzione: la semifinale di EL l'abbiamo giocata in maniera praticamente perfetta, altrimenti non si può spiegare quel risultato». Sensi E SANCHEZ – «Sensi? Diventa difficile dare dei tempi, gli ultimi esami dicono ...

