Beatles | quando vennero proclamati “Baronetti”

Beatles – Photo credits: liverpoolecho.co.ukNel 1965 la musica dei Beatles dilagava in ogni dove, rompendo gli schemi, facendo scandalo e rivoluzionando i gusti e la cultura di un'intera generazione. I Beatles non erano considerati semplicemente una moda diffusa tra i giovani, ma un importante orgoglio e vanto nazionale. A pochi mesi dalla pubblicazione del loro quinto album in studio, Help!, i Beatles furono nominati "Baronetti di Liverpool" dalla Regina Elisabetta II in persona, segnando per sempre la storia della musica britannica. Il singolare evento accadde il 26 ottobre del 1965. Pochi giorni prima, il nuovo premier laburista Harold Wilson diffuse la lista dei nomi destinati a ricevere quell'anno un'onorificenza, documento che venne in seguito approvato dalla Regina.

