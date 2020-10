Uomini e Donne, Maria De Filippi impone una nuova regola: i dettagli (Di domenica 25 ottobre 2020) Le novità dell’edizione 2020/2021 di Uomini e Donne A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la 25esima edizione di Uomini e Donne ha subìto numerose modifiche. Ad esempio l’unione del trono classico a quello over, ma anche la nuova scenografia dello studio 6 dell’Elios in Roma. Inoltre, la padrona di casa Maria De Filippi ha preso una drastica decisione. Nello specifico, in accordo con gli autori del dating show di Canale 5, Queen Mary non vuole mandare in onda esterne in cui non succede nulla. Ma le novità non sono terminate qui. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha imposto la presentatrice pavese. Dalla settimana appena trascorsa è il divieto di baciarsi sotto l’occhio delle ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 25 ottobre 2020) Le novità dell’edizione 2020/2021 diA causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la 25esima edizione diha subìto numerose modifiche. Ad esempio l’unione del trono classico a quello over, ma anche lascenografia dello studio 6 dell’Elios in Roma. Inoltre, la padrona di casaDeha preso una drastica decisione. Nello specifico, in accordo con gli autori del dating show di Canale 5, Queen Mary non vuole mandare in onda esterne in cui non succede nulla. Ma le novità non sono terminate qui. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha imposto la presentatrice pavese. Dalla settimana appena trascorsa è il divieto di baciarsi sotto l’occhio delle ...

luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - F_DUva : Circa 1400 unità suddivise in 200 squadre eseguiranno fino a 30mila #tamponi al giorno in tutto il territorio itali… - Pontifex_it : A tutti i credenti, alle donne e agli uomini di buona volontà, diciamo: facciamoci con creatività artigiani della p… - andIoop950 : RT @eliscrivecose: Preferiscono Zorzi agli altri uomini STO AMANDO QUESTO MOMENTO SOLO DONNE STO AMANDOOOOOOOOOOOO #gfvip - asb197 : RT @sole24ore: “Sono sempre stata convinta che le imprese debbano ridurre il gap fra uomini e donne: nei salari e nelle posizioni esecutive… -