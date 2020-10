Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d'Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - L'inglese Tao Geoghegan Hart ha vinto il Giro d'Italia di ciclismo conclusosi a Milano con la 21esima tappa, una cronometro individuale partita da Cernusco sul Naviglio. L'australiano Jai Hindley era partito in maglia rosa, ma Hart, 25enne del team Ineos Grenadiers è riuscito a strappargliela. Quella di Geoghegan Hart è stata una vittoria conquistata, chilometro dopo chilometro, sulle strade del Giro visto che, l'inglese, era partito per sostenere la causa di Geraint Thomas, punta di diamante del Team Ineos ma ritiratosi presto per colpa di una malfidata borraccia. Hart ha dimostrato di essere uno degli corridori più forti del gruppo, non solo in salita, rafforzando tappa dopo tappa la sua candidatura al successo finale. Una bella rivincita dopo la il ritiro ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - L'inglese Tao Geoghegan Hart haild'di ciclismo conclusosi a Milano con la 21esima tappa, una cronometro individuale partita da Cernusco sul Naviglio. L'australiano Jai Hindley era partito in maglia rosa, ma Hart, 25enne del team Ineos Grenadiers è riuscito a strappargliela. Quella di Geoghegan Hart è stata una vittoria conquistata, chilometro dopo chilometro, sulle strade delvisto che, l'inglese, era partito per sostenere la causa di Geraint Thomas, punta di diamante del Team Ineos ma ritiratosi presto per colpa di una malfidata borraccia. Hart ha dimostrato di essere uno degli corridori più forti del gruppo, non solo in salita, rafforzando tappa dopo tappa la sua candidatura al successo finale. Una bella rivincita dopo la il ritiro ...

Eurosport_IT : Poker di Filippo #Ganna che apre e chiude il Giro con una vittoria! Doppio Successo INEOS, il Giro è di Tao… - giroditalia : ??? @GannaFilippo - @INEOSGrenadiers “I have won this ITT but I am even happier for my teammate Tao, it's fantasti… - giroditalia : JAI ?? TAO The Last Km of a Stage that will go down in history. JAI ?? TAO L'ultimo km di una tappa che rimarrà nell… - sigma_tao : la divina commedia insegna mercoledi 6 febbraio primo giorno sacro siberia=tigre deus EI ORO RA SOLE leone=dragone - UgoBaroni : RT @giroditalia: ??? @GannaFilippo - @INEOSGrenadiers “I have won this ITT but I am even happier for my teammate Tao, it's fantastic. I kn… -