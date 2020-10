Ristori per negozi e piccole imprese direttamente sui conti correnti. Lo dice Conte (Di domenica 25 ottobre 2020) I Ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l’Agenzia delle Entrate,sistema già utilizzato e rilevato rapido ed efficace. A darne notizia lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa, annunciado le principali misure economico per fronteggiare la crisi Covid. In particolare, il governo sta lavorando su nuovi contributi a fondo perduto; nuovo credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre; sulla cancellazione della seconda rata IMU dovuta entro il 16 dicembre; sulla conferma della proroga della cassa integrazione; nuova indennità mensile una tantum - bonus stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport; una mensilità del reddito di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 ottobre 2020) Iarriverannosul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l’Agenzia delle Entrate,sistema già utilizzato e rilevato rapido ed efficace. A darne notizia lo stesso presidente del Consiglio Giuseppenel corso di una conferenza stampa, annunciado le principali misure economico per fronteggiare la crisi Covid. In particolare, il governo sta lavorando su nuovi contributi a fondo perduto; nuovo credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre; sulla cancellazione della seconda rata IMU dovuta entro il 16mbre; sulla conferma della proroga della cassa integrazione; nuova indennità mensile una tantum - bonus stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport; una mensilità del reddito di ...

Ettore_Rosato : Restrizioni #dpcm slegate da qualsiasi analisi di dove si sviluppa il contagio. Non si difende uno dei diritti esse… - Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - TgLa7 : Nuovo #dpcm @GiuseppeConteIT pronti gli #indennizzi a fondo perduto per le categorie penalizzate. Ristori direttame… - Nicola22Nicola : RT @MinistroEconom1: Il Governo ha promesso dei ristori per le imprese danneggiate a causa del Covid19. Ovviamente saranno prese in conside… - mtasinato : @EugenioCardi Che senso ha promettere ristori, che poi saranno scarsi o nulli? E con che fondi? Meglio lasciar lavo… -