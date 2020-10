Mara Maionchi positiva al Covid: lo scatto di Fedez per dimostrarle la sua vicinanza (Di domenica 25 ottobre 2020) Poche ore fa Fedez, dopo aver saputo che Mara Maionchi è risultata positiva al Coronavirus, ha pubblicato su Instagram una foto con la sua amica e collega per dimostrarle profondo affetto e vicinanza in un momento così delicato. Il messaggio di Fedez “Forza Mara” è la didascalia che si legge nella storia Instagram del rapper milanese. Nella foto, scattata tempo fa, ci sono Fedez e Mara che si stringono al piccolo Leone, primogenito del cantante e dell’influencer Chiara Ferragni. Quello del rapper è un sincero messaggio d’affetto per la produttrice discografica, con la quale ha condiviso tante avventure, tra cui l’esperienza nella giuria di X-Factor, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Poche ore fa, dopo aver saputo cheè risultataal Coronavirus, ha pubblicato su Instagram una foto con la sua amica e collega perprofondo affetto ein un momento così delicato. Il messaggio di“Forza” è la didascalia che si legge nella storia Instagram del rapper milanese. Nella foto, scattata tempo fa, ci sonoche si stringono al piccolo Leone, primogenito del cantante e dell’influencer Chiara Ferragni. Quello del rapper è un sincero messaggio d’affetto per la produttrice discografica, con la quale ha condiviso tante avventure, tra cui l’esperienza nella giuria di X-Factor, ...

