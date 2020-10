L’Allieva 3 dove vedere le puntate in tv, streaming e replica (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ALLIEVA 3 dove vedere. Da domenica 27 settembre 2020 torna su Rai 1 la terza stagione di una fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTION L’Allieva 3 dove vedere le puntate in tv Le nuove puntate inedite della fiction Rai L’Allieva 3 vanno in onda il giovedì sera per un totale di sei appuntamenti in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) L’ALLIEVA 3. Da domenica 27 settembre 2020 torna su Rai 1 la terza stagione di una fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Ecco di seguitolein tv,. TRAMA E ANTICIPAZIONI SULLA FICTION L’Allieva 3lein tv Le nuoveinedite della fiction Rai L’Allieva 3 vanno in onda il giovedì sera per un totale di sei appuntamenti in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in ...

