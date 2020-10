Juve Verona LIVE: pochi minuti al fischio d’inizio (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Juve e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium Juve e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Verona 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Verona 0-0: risultato e tabellino Juve (3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, McKennie, Bentancur, Frabotta, Portanova, Vrioni, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadiume Hellassi affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAd’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, McKennie, Bentancur, Frabotta, Portanova, Vrioni, ...

juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveVerona!?? QUI ?? - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Alle 20.45 Juve-Verona: Dybala con Morata, a sinistra Bernardeschi. Juric scegli - junews24com : Marocchi: «Se Dybala non convince da attaccante può scordarsi il rinnovo» - -