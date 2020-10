Il nuovo James Bond esclusivamente online? Apple, Netflix e Amazon ci provano. Ma la Mgm cederebbe solo per una “cifra principesca” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovo James Bond finirà in streaming? Ci manca poco. I rumors registrati su Variety sembrano inequivocabili (ed eravamo stati facili profeti). Apple, Netflix, ma anche altri servizi di streaming come Amazon, stanno sondando il terreno di una possibile premiere di 007 No time to die esclusivamente online. L’uscita in sala dell’ultima puntata del celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà interpretata da Daniel Craig è infatti slittata di oltre un anno dopo lo scoppio della pandemia Covid. La prima data utile doveva essere la primavera del 2020, poi novembre 2020, infine, ad oggi fine marzo/inizio aprile 2021. Secondo quanto riporta Variety, la Mgm, lo storico studio hollywoodiano che dal 1962 produce i capitoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilfinirà in streaming? Ci manca poco. I rumors registrati su Variety sembrano inequivocabili (ed eravamo stati facili profeti)., ma anche altri servizi di streaming come, stanno sondando il terreno di una possibile premiere di 007 No time to die. L’uscita in sala dell’ultima puntata del celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà interpretata da Daniel Craig è infatti slittata di oltre un anno dopo lo scoppio della pandemia Covid. La prima data utile doveva essere la primavera del 2020, poi novembre 2020, infine, ad oggi fine marzo/inizio aprile 2021. Secondo quanto riporta Variety, la Mgm, lo storico studio hollywoodiano che dal 1962 produce i capitoli ...

