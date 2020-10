Giro d’Italia 2020 oggi, Cernusco sul Naviglio-Milano: orari, tv, streaming, programma Eurosport e RAI (Di domenica 25 ottobre 2020) oggi, 24 ottobre, andrà in scena l’ultima tappa del Giro d’Italia 2020. La cronometro Cernusco sul Naviglio-Milano di 15,7 km, con i ciclisti che concluderanno il loro sforzo nella suggestiva Piazza del Duomo. Il percorso è abbastanza piatto ma nonostante questo potrebbe spostare in maniera determinante gli equilibri della classifica generale, vista anche la vicinanza tra i protagonisti di questa Corsa Rosa. La frazione di domani prenderà il via alle ore 13.20 , e terminerà alle ore 16.50. Potrete seguire il Giro in diretta televisiva su Eurosport dalle ore 14.15 , su Rai Sport dalle ore 12.30 per Villaggio di partenza e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020), 24 ottobre, andrà in scena l’ultima tappa deld’Italia. La cronometrosuldi 15,7 km, con i ciclisti che concluderanno il loro sforzo nella suggestiva Piazza del Duomo. Il percorso è abbastanza piatto ma nonostante questo potrebbe spostare in maniera determinante gli equilibri della classifica generale, vista anche la vicinanza tra i protagonisti di questa Corsa Rosa. La frazione di domani prenderà il via alle ore 13.20 , e terminerà alle ore 16.50. Potrete seguire ilin diretta televisiva sudalle ore 14.15 , su Rai Sport dalle ore 12.30 per Villaggio di partenza e ...

