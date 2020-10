Ecco cosa realizzo con il riciclo di un barattolo di vetro e un gomitolo di lana (Di domenica 25 ottobre 2020) Il riciclo di un barattolo di vetro ci permette di spaziare e di divertirci, ma non solo: è molto utile e può trasformarsi in qualcosa di speciale. Siete pronti a scoprire come riciclare in maniera simpatica un vecchio barattolo di vetro? Prima di tutto, avremo appunto bisogno del classico barattolo di vetro di avanzo, magari delle creme spalmabili oppure delle verdure sott’olio. Prendiamo anche una striscia di circa un centimetro di spessore di tessuto. Andremo ad aggiungere un po’ di colla a caldo. Arrotoliamo il tessuto soffice e bianco attorno al vetro. Ora, con un po’ di pazienza e servendoci sempre della colla a caldo, è possibile decorare il nostro barattolo con un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 25 ottobre 2020) Ildi undici permette di spaziare e di divertirci, ma non solo: è molto utile e può trasformarsi in qualdi speciale. Siete pronti a scoprire come riciclare in maniera simpatica un vecchiodi? Prima di tutto, avremo appunto bisogno del classicodidi avanzo, magari delle creme spalmabili oppure delle verdure sott’olio. Prendiamo anche una striscia di circa un centimetro di spessore di tessuto. Andremo ad aggiungere un po’ di colla a caldo. Arrotoliamo il tessuto soffice e bianco attorno al. Ora, con un po’ di pazienza e servendoci sempre della colla a caldo, è possibile decorare il nostrocon un ...

ZZiliani : L’impressione è che se #Eriksen segnasse un gol tipo Maradona in Argentina-Inghilterra, #Bergomi direbbe: “Ecco, ha… - Regione_Sicilia : #Coronavirus: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di @Musumeci_Staff - - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - GIUSPEDU : RT @sole24ore: #Coronavirus, ecco le regole del nuovo #Dpcm del 18 ottobre: cosa si può fare e cosa no - stoopidcheerio : @pondgitsune Ecco, capito! Chissà cosa studieranno allora ?? sono decisamente curiosa -