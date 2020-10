Crolla una Chiesa: decine di morti sotto le macerie (Di domenica 25 ottobre 2020) È salito a 21 il bilancio delle vittime in seguito al crollo di una Chiesa evangelica martedì scorso, in Ghana, nella città di Akyem Batabi. Tra i morti ci sono 12 donne e un bambino. Un superstite ha riferito ai media locali che, al momento del crollo, circa 60 persone si trovavano nell'edificio. Le cause sono ancora ignote, ma alcune fonti riferiscono che la disgrazia potrebbe essere legata a difetti di costruzione. Subito dopo il crollo, i soccorritori hanno estratto vive otto persone. (Continua..) Il fondatore della Chiesa, noto con il nome di Akoa Isaac, sta aiutando la polizia nelle indagini. “Stavamo riposando in Chiesa - ha detto un superstite - quando una parte dell'edificio è Crollata". "Abbiamo iniziato a correre, alcuni sono ... Leggi su howtodofor (Di domenica 25 ottobre 2020) È salito a 21 il bilancio delle vittime in seguito al crollo di unaevangelica martedì scorso, in Ghana, nella città di Akyem Batabi. Tra ici sono 12 donne e un bambino. Un superstite ha riferito ai media locali che, al momento del crollo, circa 60 persone si trovavano nell'edificio. Le cause sono ancora ignote, ma alcune fonti riferiscono che la disgrazia potrebbe essere legata a difetti di costruzione. Subito dopo il crollo, i soccorritori hanno estratto vive otto persone. (Continua..) Il fondatore della, noto con il nome di Akoa Isaac, sta aiutando la polizia nelle indagini. “Stavamo riposando in- ha detto un superstite - quando una parte dell'edificio èta". "Abbiamo iniziato a correre, alcuni sono ...

