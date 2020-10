Bari, chiusure anticipate locali in arrivo: protestano davanti Prefettura (Di domenica 25 ottobre 2020) Bari - Poche decine di persone si sono radunate dopo le 23 in piazza del Ferrarese a Bari vecchia per partecipare ad una manifestazione convocata su Facebook contro le misure anti Covid e in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 ottobre 2020)- Poche decine di persone si sono radunate dopo le 23 in piazza del Ferrarese avecchia per partecipare ad una manifestazione convocata su Facebook contro le misure anti Covid e in ...

Poche decine di persone si sono radunate dopo le 23 in piazza del Ferrarese, poi si sono spostate davanti il palazzo della Prefettura e il vicino Comune ...

