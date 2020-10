Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 24 OTTOBREORE 7:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAD APRILIA RALLENTAMENTI IN VIA CARROCETO TRA VIA PERUGIA E VIA GENOVA IN DIREZIONE PONTINA RIMANENDO AD APRILIA SI STA IN CODA IN VIA DELLA COGNA ALL’ALTEZZA DI VIA VESUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA A VELLETRI SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE VELOCE NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA SALARIA A MONTEROTONDO SCALO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DI VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE RIMANENDO IN VIA SALARIA FINO AL 30 OTTOBRE LAVORI PROGRAMMATI DI POTENZIAMENTO STRADALE, ATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO Servizio fornito da Astral