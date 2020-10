Ultime Notizie Roma del 24-10-2020 ore 14:10 (Di sabato 24 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Mattarella parla di un momento cruciale in cui si deve aver fiducia nella nostra capacità di affrontarlo con scelte e comportamenti che puntino La ripresa della crescita contenenti i contagi di evitando costi più elevati per la società hai già sono di noi poi ricorda che l’Unione Europea messa a disposizione strumenti che permettono di mobilitare risorse ingenti di come questa sia una opportunità che va accolta per ammodernare il paese è una crisi molto dura osserva che necessita di politiche condivise da impiegare anche Per colmare disuguaglianze inaccettabili in vita e quindi ha una leale collaborazione tra le istituzioni sottolinea come le autonomie Siani rinunciabili ma di come si debba ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Mattarella parla di un momento cruciale in cui si deve aver fiducia nella nostra capacità di affrontarlo con scelte e comportamenti che puntino La ripresa della crescita contenenti i contagi di evitando costi più elevati per la società hai già sono di noi poi ricorda che l’Unione Europea messa a disposizione strumenti che permettono di mobilitare risorse ingenti di come questa sia una opportunità che va accolta per ammodernare il paese è una crisi molto dura osserva che necessita di politiche condivise da impiegare anche Per colmare disuguaglianze inaccettabili in vita e quindi ha una leale collaborazione tra le istituzioni sottolinea come le autonomie Siani rinunciabili ma di come si debba ...

