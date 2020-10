Traffico Roma del 24-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato sulla tangenziale est tra via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti anche in via del Foro Italico in prossimità dell’uscita di via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico incidente rallentamenti sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di via dei Georgofili stessa situazione a Torpignattara in via Casilina altezza Viale Filarete a Tor Vergata in corso la manifestazione ciclistica e la cronofino alle 18 chiuse alViale Gismondi viale dell’archiginnasio viale Guido Carli via Salamanca è ancora via Cracovia e via di Grotte Portella trasporti metro B chiusa per lavori di sostituzione delle scale mobili la stazione di Castro Pretorio i treni transitano senza fermare per i dettagli di ...