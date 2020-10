Migrante con il Covid rimpatriato. E ora 100 agenti sono in quarantena

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 24 ottobre 2020) Mauro Indelicato La comunicazione della positività di uno dei migranti rimpatriati in Tunisia è arrivata due giorni dopo la partenza dell'aereo verso il Paese nordafricano. Adesso un centinaio didovranno stare inForse questa volta è stata la fretta a giocare un brutto scherzo. Del resto tanto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, quanto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da mesi promettono di aumentare i rimpatri di migranti verso la Tunisia. Dopo un 2020 in cui più di 10.000 tunisiniarrivati nel nostro Paese, dopo un anno dove anche (ma non solo) a causa del coronavirus i consueti due voli settimanali verso la Tunisia con i rimpatriati a bordoandati a rilento, da Roma si ha fretta. Il fatto E così il 20 ottobre un aereo con una ...