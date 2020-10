La Lazio fatica a domare il Bologna | 2-1

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) – La partita di Champions col Borussia Dortmund s’è fatta sentire sulle gambe dei laziali nella sfida col, ma la squadra di Inzaghi è riuscita, con un po’ die molto mestiere, a imbrigliare il gioco e a portare a casa i tre punti. All’inizio, per la verità, è stata la squadra di Mihajlovic a rendersi pericolosa davanti a Reina, che ha sostituito Strakosha meritevole di un po’ di riposo. E così, al 14’ con Svanberg i felsinei vanno in gol. Per fortuna, il Var vede un fallo precedente di Shouten ai danni di Leiva che era sfuggito a Irrati e il gol viene annullato. Per i biancocelesti è come una sveglia che li costringe a darsi una mossa, a non sottovalutare gli avversari, apparsi oggi piuttosto agguerriti. La carica la dà, come al solito, Luis Alberto, che ...