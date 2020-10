La giravolta di De Luca: ora non fa più il lockdown in Campania e chiede che i locali restino aperti fino alle 23 (Di sabato 24 ottobre 2020) Neanche 24 ore dopo aver annunciato il lockdown della Campania “perché senza misure drastiche non possiamo reggere”, il presidente dem Vincenzo De Luca ha deciso di fare marcia indietro. Anzi: visto che il governo non ha accettato il suo ultimatum per un lockdown nazionale, ora chiede che i bar e i ristoranti chiudano alle 23 e non alle 18 come previsto dalla bozza di dpcm dell’esecutivo. Insomma, il governatore che voleva chiudere tutto, che lo ha annunciato solo ieri in diretta Facebook mostrando addirittura la Tac di malati under 40, ha già cambiato idea. Una giravolta che arriva, non a caso, dopo che nella prima notte di coprifuoco Napoli è stata teatro di proteste e contestazioni sfociate in guerriglia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Neanche 24 ore dopo aver annunciato ildella“perché senza misure drastiche non possiamo reggere”, il presidente dem Vincenzo Deha deciso di fare marcia indietro. Anzi: visto che il governo non ha accettato il suo ultimatum per unnazionale, orache i bar e i ristoranti chiudano23 e non18 come previsto dalla bozza di dpcm dell’esecutivo. Insomma, il governatore che voleva chiudere tutto, che lo ha annunciato solo ieri in diretta Facebook mostrando addirittura la Tac di malati under 40, ha già cambiato idea. Unache arriva, non a caso, dopo che nella prima notte di coprifuoco Napoli è stata teatro di proteste e contestazioni sfociate in guerriglia ...

