Highlights Sinner-Zverev 6-7 3-6 | Atp Colonia 2 2020 VIDEO

(Di sabato 24 ottobre 2020) Glidella sconfitta di Jannikper mano di Alexandernella semifinale del torneo Atp 2502. Il tedesco si è imposto sul veloce indoor di casa con il punteggio di 7-6(3) 6-3 dopo un’ora e 50 minuti: non mancano i motivi di rammarico per l’azzurro, che gioca molto bene in avvio ma sbaglia poi troppo nel tiebreak e manca anche due palle del controbreak nel settimo gioco del secondo set.

sportface2016 : #SinnerZverev: il VIDEO degli HIGHLIGHTS #AtpColonia -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Sinner

Gli highlights del match tra Jannik Sinner e Gilles Simon, valevole per i quarti di finale del torneo Atp di Colonia 2 2020, in cui l’azzurro si è imposto in tre set 6-3 0-6 6-4 sul francese, conquist ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...