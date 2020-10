Un cinghiale che attraversa e Lucrezia muore a 21 anni: il terribile schianto sulla provinciale. Illeso il fidanzato al suo fianco (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lucrezia Minnilli aveva soltanto 21 anni e viveva a San Daniele Po, provincia di Cremona. La giovanissima è morta in un incidente stradale provocato da un cinghiale che ha attraversato all’improvviso la strada provinciale. Dopo l’impatto, violentissimo, l’auto è divenuta ingovernabile. Lucrezia è spirata nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale di Cremona, dove era arrivata in condizioni disperate. Lo schianto è avvenuto alle 19.30 di martedì a Torricella del Pizzo (Cremona). La ragazza era alla guida della sua Toyota Yaris, con il fidanzato di 24 anni seduto al suo fianco, quando un cinghiale in corsa le ha tagliato la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)Minnilli aveva soltanto 21e viveva a San Daniele Po, provincia di Cremona. La giovanissima è morta in un incidente stradale provocato da unche hato all’improvviso la strada. Dopo l’impatto, violentissimo, l’auto è divenuta ingovernabile.è spirata nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale di Cremona, dove era arrivata in condizioni disperate. Loè avvenuto alle 19.30 di martedì a Torricella del Pizzo (Cremona). La ragazza era alla guida della sua Toyota Yaris, con ildi 24seduto al suo, quando unin corsa le ha tagliato la ...

