Tensioni, rivolte, risse e roghi: 'l'inferno' nel centro migranti (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roberto Chifari Da settimane si registrano Tensioni nella struttura di Valderice che ospita i migranti che sbarcano in Sicilia e che devono osservare la quarantena. Noi siamo andati vedere come si vive accanto al centro per extracomunitari A Valderice, piccolo Comune alle porte di Trapani, non si dorme più la notte. I cittadini vivono nella paura da mesi, ovvero da quando la struttura del Cas ospita un centinaio di migranti extracomunitari che devono osservare i giorni di quarantena come previsto dal protocollo sanitario. Siamo andati lì per vedere con i nostri occhi quello che succede ogni giorno in questo angolo di Sicilia e per raccogliere le testimonianze dei residenti che vivono quotidianamente a due passi dalla struttura. La zona è presidiata da una pattuglia dei carabinieri e una ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roberto Chifari Da settimane si registranonella struttura di Valderice che ospita iche sbarcano in Sicilia e che devono osservare la quarantena. Noi siamo andati vedere come si vive accanto alper extracomunitari A Valderice, piccolo Comune alle porte di Trapani, non si dorme più la notte. I cittadini vivono nella paura da mesi, ovvero da quando la struttura del Cas ospita un centinaio diextracomunitari che devono osservare i giorni di quarantena come previsto dal protocollo sanitario. Siamo andati lì per vedere con i nostri occhi quello che succede ogni giorno in questo angolo di Sicilia e per raccogliere le testimonianze dei residenti che vivono quotidianamente a due passi dalla struttura. La zona è presidiata da una pattuglia dei carabinieri e una ...

ellabaffoni : RT @GiansandroMerli: Per capire tentati suicidi, lanci in acqua verso le coste, tensioni e rivolte, bisogna aver chiaro il quadro. 'Mentre… - giovcusumano : RT @GiansandroMerli: Per capire tentati suicidi, lanci in acqua verso le coste, tensioni e rivolte, bisogna aver chiaro il quadro. 'Mentre… - EPalazzotto : RT @GiansandroMerli: Per capire tentati suicidi, lanci in acqua verso le coste, tensioni e rivolte, bisogna aver chiaro il quadro. 'Mentre… - sinfoniadeipop : RT @GiansandroMerli: Per capire tentati suicidi, lanci in acqua verso le coste, tensioni e rivolte, bisogna aver chiaro il quadro. 'Mentre… - maddalena2471 : RT @GiansandroMerli: Per capire tentati suicidi, lanci in acqua verso le coste, tensioni e rivolte, bisogna aver chiaro il quadro. 'Mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tensioni rivolte Fiamme, danni e fuga sui tetti: la prima rivolta al Cpr di via Corelli Corriere della Sera Tensioni, rivolte, risse e roghi: 'l'inferno' nel centro migranti

Non a caso nelle ultime settimane c'è stata una escalation di episodi che hanno fatto preoccupare i residenti: dalle fughe alle rivolte, dai disordini agli ... resta più o meno sempre la stessa: ...

Medio Oriente, la ‘pace fredda’ tra Israele e le monarchie del Golfo non porterà stabilità. Anzi

di Roberto Iannuzzi * Il processo di normalizzazione dei rapporti fra Israele e alcune monarchie arabe del Golfo prosegue, ma non porterà ad alcuna reale stabilizzazione del Medio Oriente. Domenica sc ...

Non a caso nelle ultime settimane c'è stata una escalation di episodi che hanno fatto preoccupare i residenti: dalle fughe alle rivolte, dai disordini agli ... resta più o meno sempre la stessa: ...di Roberto Iannuzzi * Il processo di normalizzazione dei rapporti fra Israele e alcune monarchie arabe del Golfo prosegue, ma non porterà ad alcuna reale stabilizzazione del Medio Oriente. Domenica sc ...