'Temptation Island 8', Speranza Capasso rivela in che rapporti è attualmente con Alberto Maritato. E intanto lui… Sembrano ancora molto difficili le cose tra Speranza Capasso e Alberto Maritato. La coppia, dopo 16 anni insieme, aveva scelto di partecipare a Temptation Island per dare una svolta alla loro relazione, ma il ragazzo nel programma non ha esitato a lasciarsi andare con la single Nunzia Taglialatela, ed è uscito single dal falò di confronto con la sua fidanzata. Non solo, Alberto e Nunzia si sono risentiti e rivisti anche una volta lontano dalle telecamere, ma sempre di nascosto da Speranza, con la quale nel frattempo il ragazzo stava cercando di ricucire (almeno in apparenza) il rapporto. Alberto è stato smascherato proprio dalla tentatrice che nella puntata conclusiva del reality show ha raccontato ad Alessia Marcuzzi e a ...

