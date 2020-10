Se vuoi aiutare ascolta (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Considerando quanto sono comuni le malattie, quale tremendo cambiamento spirituale implicano, quanto sorprendenti, una volta che si spengono le luci della salute, siano i paesi sconosciuti che allora si scoprono, quali desolazioni e deserti dell’anima un leggero attacco d’influenza porta alla luce, quali precipizi e prati cosparsi di fiori colorati svela un minimo aumento della temperatura, quali querce antiche, tenaci si sradichino dentro di noi nella malattia, come sprofondiamo giù, nel pozzo della morte, con le acque dell’annichilimento che si richiudono sulle nostre teste e come al risveglio crediamo di trovarci alla presenza di angeli e arpisti quando ci estraggono un dente e ritorniamo alla superficie nella sedia del dentista e confondiamo il suo “si sciacqui la bocca, si sciacqui la bocca” con il saluto della divinità che dal ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Considerando quanto sono comuni le malattie, quale tremendo cambiamento spirituale implicano, quanto sorprendenti, una volta che si spengono le luci della salute, siano i paesi sconosciuti che allora si scoprono, quali desolazioni e deserti dell’anima un leggero attacco d’influenza porta alla luce, quali precipizi e prati cosparsi di fiori colorati svela un minimo aumento della temperatura, quali querce antiche, tenaci si sradichino dentro di noi nella malattia, come sprofondiamo giù, nel pozzo della morte, con le acque dell’annichilimento che si richiudono sulle nostre teste e come al risveglio crediamo di trovarci alla presenza di angeli e arpisti quando ci estraggono un dente e ritorniamo alla superficie nella sedia del dentista e confondiamo il suo “si sciacqui la bocca, si sciacqui la bocca” con il saluto della divinità che dal ...

demian_yexil : RT @isadoralarosa: VERGOGNATI MYRTA!! CON IL TAGLIO DEI TUOI TALK VEICOLI UN MESSAGGIO NEGATIVO SULLA PRUDENZA CHE STA USANDO IL GOVERNO CO… - Schreder_SpA : Aiutare città grandi e piccole a trovare l'illuminazione perfetta per esprimere le peculiarità locali e soddisfare… - farfallone61 : @supergirl3993 se vuoi te la porto io...magari ti posso aiutare ad intervallate le verdure..inserendole nei buchi p… - 4wkward0range : @nxvzy Mi dispiace ripetere la solita frase, ma se vuoi (e lo dico onestamente) puoi scrivermi in DM. A volte sfoga… - Marco15716642 : @GiorgiaMeloni Non hai mai lavorato per aiutare l'Italia, vuoi lavorare la note meglio se vai a letto tu e Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : vuoi aiutare Se vuoi che tuo figlio abbia successo insegnagli questo da piccolo Proiezioni di Borsa Kessie: "Il Milan come una famiglia, ci aiutiamo a vicenda"

Le parole del centrocampista ivoriano dopo la vittoria per 3-1 in Europa League sul campo del Celtic, la 21esima partita consecutiva senza sconfitte - Sky Sport HD ...

Le parole del centrocampista ivoriano dopo la vittoria per 3-1 in Europa League sul campo del Celtic, la 21esima partita consecutiva senza sconfitte - Sky Sport HD ...