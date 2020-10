Riapre l'ospedale in Fiera (Di venerdì 23 ottobre 2020) Elena Fontanella Riapre a Milano l'ospedale Covid in Fiera, ma è ancora polemica: "Manca il personale". Ma Gallera smentisce: "Struttura indispensabile" Riapre l’ospedale Covid negli spazi della Fiera di Milano del Portello e arrivano i primi pazienti di terapia intensiva. Realizzato nel marzo scorso con risorse private per affrontare il sovraccarico degli altri ospedali nella furia della pandemia, era stato messo in stand-by il 6 giugno con la discesa del picco. Come ormai purtroppo accade, la struttura era diventato strumento di contrasto politico con toni accesi tra opposte fazioni politiche che lo ritenevano inutile, tardivo, vuoto, assurdo... Guido Bertolaso, a cui era stata affidata la realizzazione, dichiarava alle agenzie di stampa che quello spazio ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Elena Fontanellaa Milano l'Covid in, ma è ancora polemica: "Manca il personale". Ma Gallera smentisce: "Struttura indispensabile"l’Covid negli spazi delladi Milano del Portello e arrivano i primi pazienti di terapia intensiva. Realizzato nel marzo scorso con risorse private per affrontare il sovraccarico degli altri ospedali nella furia della pandemia, era stato messo in stand-by il 6 giugno con la discesa del picco. Come ormai purtroppo accade, la struttura era diventato strumento di contrasto politico con toni accesi tra opposte fazioni politiche che lo ritenevano inutile, tardivo, vuoto, assurdo... Guido Bertolaso, a cui era stata affidata la realizzazione, dichiarava alle agenzie di stampa che quello spazio ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Milano riapre l'ospedale negli spazi dell'ex #Fiera. Bertolaso: 'Oggi i primi sei pazienti'. Fontana: 'Cop… - msgelmini : L’ospedale in Fiera a #Milano riapre i battenti per l’emergenza: la sua realizzazione fu un capolavoro di efficienz… - Agenzia_Ansa : #Covid, l'appello di Fontana: situazione drammatica, rispettate le regole. Riapre l'ospedale nell'ex Fiera di… - Voroklimef : RT @EsteriLega: Alla Fiera di Milano riapre l’ospedale E la sinistra tace - ViselliTania : RT @riktroiani: In #Lombardia superate le 150 terapie intensive, riapre l'ospedale in #Fiera. Guido #Bertolaso: 'Oggi pomeriggio i primi se… -