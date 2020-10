Previsioni Meteo, forte maltempo e più freddo nei primi giorni della prossima settimana: attesi fino a 200 mm di pioggia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Il tempo tenderà a peggiorare in maniera progressiva nel corso del fine settimana e poi ancor più per inizio settimana prossima, a causa di una sempre più influente azione oceanica umida e instabile verso il bacino centrale del Mediterraneo e verso l’Italia. Dopo i primi fronti di queste ore e ancora del fine settimana, è attesa la frase più perturbata dell’azione atlantica che dovrebbe compiersi tra lunedì 26 e mercoledì 28 ottobre. Si tratterebbe, secondo l’ultimo riscontro modellistico, dell’azione di una ennesima e più importante saccatura nord-atlantica che, dal Mare del Nord, Regno Unito, affonderebbe con taglio piuttosto infiltrante, verso il ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020)– Il tempo tenderà a peggiorare in maniera progressiva nel corso del finee poi ancor più per inizio, a causa di una sempre più influente azione oceanica umida e instabile verso il bacino centrale del Mediterraneo e verso l’Italia. Dopo ifronti di queste ore e ancora del fine, è attesa la frase più perturbata dell’azione atlantica che dovrebbe compiersi tra lunedì 26 e mercoledì 28 ottobre. Si tratterebbe, secondo l’ultimo riscontro modellistico, dell’azione di una ennesima e più importante saccatura nord-atlantica che, dal Mare del Nord, Regno Unito, affonderebbe con taglio piuttosto infiltrante, verso il ...

