Palermo, allenamenti sospesi e squadra in isolamento: ecco come e quando potrebbe cambiare l’assetto (Di venerdì 23 ottobre 2020) "In attesa di nuovi tamponi, il Palermo si gioca il jolly".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla situazione Coronavirus in casa rosanero. Accertata e confermata la positività di 9 calciatori più il tecnico Roberto Boscaglia, nella giornata di ieri il club di Viale del Fante - reduce dalla mancata disputa della gara contro la Turris -, ha agito d'anticipo chiedendo e ottenendo il rinvio della sfida di Catanzaro, che si giocherà adesso mercoledì 4 novembre alle ore 17.30.Il jolly 'giocato' dal Palermo, è possibilità di cui ogni società può avvalersi ma soltanto una volta nell’arco della stagione. Dunque, la dirigenza rosanero non potrà più chiederlo nel corso di questo campionato ma nell’incertezza "il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) "In attesa di nuovi tamponi, ilsi gioca il jolly".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla situazione Coronavirus in casa rosanero. Accertata e confermata la positività di 9 calciatori più il tecnico Roberto Boscaglia, nella giornata di ieri il club di Viale del Fante - reduce dalla mancata disputa della gara contro la Turris -, ha agito d'anticipo chiedendo e ottenendo il rinvio della sfida di Catanzaro, che si giocherà adesso mercoledì 4 novembre alle ore 17.30.Il jolly 'giocato' dal, è possibilità di cui ogni società può avvalersi ma soltanto una volta nell’arco della stagione. Dunque, la dirigenza rosanero non potrà più chiederlo nel corso di questo campionato ma nell’incertezza "il ...

WiAnselmo : #Palermo, allenamenti sospesi e squadra in isolamento: ecco come e quando potrebbe cambiare l'assetto - Mediagol : #Palermo, allenamenti sospesi e squadra in isolamento: ecco come e quando potrebbe cambiare l'assetto - WiAnselmo : #Palermo, anche i negativi al #Coronavirus in isolamento: il protocollo e gli allenamenti... - Mediagol : #Palermo, anche i negativi al #Coronavirus in isolamento: il protocollo e gli allenamenti... - KinderJoyMoving : Ricominciano gli allenamenti in tutti i club schermistici. Da Udine a Palermo, passando per Livorno, Jesi e Frascat… -