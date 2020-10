Occhio ai 5 euro | possono valere una fortuna

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Alcune banconote da 5grazie ai loro particolari numeri di serie, sono molto ricercate dai collezionisti e hanno un alto valore Non solo le vecchie lire cartaceeunaper i collezionisti più accaniti perché magari coniate in edizione limitata oppure contenenti errori che, paradossalmente, gli conferiscono maggior valore. Bisogna però sempre … L'articolo proviene da YesLife.it.

occhio_notizie : I #ristoratori hanno ricevuto una #multa di 3mila euro e circa 90 kg di #prodotti #ittici sono stati posti sotto… - CoccoRasaIino : RT @VanniniSilvio: @CoccoRasaIino @QuinziUgo A turni mensili, potrebbe nominarli al posto dei propri collaboratori di staff, quelli che ci… - VanniniSilvio : @CoccoRasaIino @QuinziUgo A turni mensili, potrebbe nominarli al posto dei propri collaboratori di staff, quelli ch… - cciop_ : @HaiMicaUnAmaca C'è pure la promo on line dei calzini. Alcuni a meno de un euro. Buttace 'n occhio - Poquelin_Cleant : @Rinaldi_euro Occhio amico mio, che questi non ci pensano due volte... -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio euro

Yeslife

Se possedete un buono Epic Games Store, occhio: potrete spenderlo solo per l'acquisto di giochi con un prezzo minimo di 14,99 euro.Fonseca batte lo Young Boys schierando per un’ ora tutte le riserve in vista della gara contro il Milan di lunedì. Decisivi gli ingressi di Spinazzola, Dzeko e Mkhitaryan ...